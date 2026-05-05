Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: союз Израиля и ОАЭ создает опасный прецедент

Официальное закрепление военного союза, если такое случится, между Израилем и ОАЭ создаст опасный прецедент, способный перевернуть всю архитектуру безопасности на Ближнем Востоке. Об этом пишет член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению политолога, объединение технологий противоракетной обороны, разведданных и оперативного планирования в единый контур — это не просто усиление защиты, это изменение баланса сил.

Иран, воспринимая такую кооперацию как прямую угрозу, с высокой вероятностью ответит асимметрично: через поддержку прокси-групп, включая оппозицию в самих Эмиратах, кибератаки, давление на морские коммуникации.

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

Семенов поясняет, что таким образом возникнет замкнутый круг, когда каждая сторона, стремясь обезопасить себя, будет провоцировать эскалацию у оппонента.

В результате регион рискует застрять в состоянии «холодной войны» с периодическими вспышками горячих конфликтов, резюмирует эксперт. Сейчас перед Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Пакистаном и Турцией стоит стратегический выбор, от которого зависит судьба всего региона, уверен Семенов.

Пойти по пути молчаливого согласия с израильско-эмиратской осью — значит принять сценарий перманентной конфронтации, где малые игроки, действуя в интересах внешних сил, диктуют повестку крупным. Альтернатива — проявить инициативу и предложить новую модель региональной безопасности, основанную на экономическом взаимозависимости, прозрачности военных доктрин и механизмах деэскалации.

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

Если шанс по созданию новой модели региональной безопасности будет упущен, Персидский залив рискует превратиться в зону бесконечного противостояния, констатирует эксперт.

Ранее международное информационное агентство Islam Times сообщило, что Иран предостерег ОАЭ от превращения в «пешку Израиля». В беседе с агентством иранский военный заявил, что если ОАЭ предпримут «иррациональные» действия, то ни один эмиратский объект не останется в безопасности. До этого власти Объединенных Арабских Эмиратов обвинили Иран в атаках и сообщили, что оставляют за собой полное право отвечать на них.