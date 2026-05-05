Эксперт: союз Израиля и ОАЭ создает опасный прецедент

По мнению политолога, объединение технологий противоракетной обороны, разведданных и оперативного планирования в единый контур — это не просто усиление защиты, это изменение баланса сил.
Иран, воспринимая такую кооперацию как прямую угрозу, с высокой вероятностью ответит асимметрично: через поддержку прокси-групп, включая оппозицию в самих Эмиратах, кибератаки, давление на морские коммуникации.
Семенов поясняет, что таким образом возникнет замкнутый круг, когда каждая сторона, стремясь обезопасить себя, будет провоцировать эскалацию у оппонента.
Пойти по пути молчаливого согласия с израильско-эмиратской осью — значит принять сценарий перманентной конфронтации, где малые игроки, действуя в интересах внешних сил, диктуют повестку крупным. Альтернатива — проявить инициативу и предложить новую модель региональной безопасности, основанную на экономическом взаимозависимости, прозрачности военных доктрин и механизмах деэскалации.
Если шанс по созданию новой модели региональной безопасности будет упущен, Персидский залив рискует превратиться в зону бесконечного противостояния, констатирует эксперт.
Ранее международное информационное агентство Islam Times сообщило, что Иран предостерег ОАЭ от превращения в «пешку Израиля». В беседе с агентством иранский военный заявил, что если ОАЭ предпримут «иррациональные» действия, то ни один эмиратский объект не останется в безопасности. До этого власти Объединенных Арабских Эмиратов обвинили Иран в атаках и сообщили, что оставляют за собой полное право отвечать на них.