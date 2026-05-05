Эксперт: союз Израиля и ОАЭ создает опасный прецедент

Ранее международное информационное агентство Islam Times сообщило, что Иран предостерег ОАЭ от превращения в «пешку Израиля». В беседе с агентством иранский военный заявил, что если ОАЭ предпримут «иррациональные» действия, то ни один эмиратский объект не останется в безопасности. До этого власти Объединенных Арабских Эмиратов обвинили Иран в атаках и сообщили, что оставляют за собой полное право отвечать на них.