Премьер-министр Беларуси Турчин объявил о скорой встрече Лукашенко и Путина

Премьер-министр Александр Турчин объявил о скорой встрече президентов Беларуси и России — Александра Лукашенко и Владимира Путина.
«Предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время», — говорит Турчин в видео, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого».
Также премьер сообщил после доклада главе республики, что 4 мая обсуждал повестку встречи Лукашенко и Путиным с российским коллегой Михаилом Мишустиным. В ближайшие на стол президенту Беларуси ляжет информация для разговора с Владимиром Путиным.
