«Ходят по тонкому льду». СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Инициатива Лондона воссоздать военно-морскую группировку стран Северной Европы против России может привести к ответным действиям со стороны Москвы, пишет Sohu.
«Лондон намерен создать военно-морской альянс на базе Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) десяти стран Северной Европы и направить клинок против России. США не будут включены в состав этой группы. В рамках военных учений страны ОЭС отрабатывают дерзкие сценарии блокады и захвата Калининграда», — говорится в публикации.
Автор статьи напомнил, что Владимир Путин уже провел красную линию: попытка блокады Калининградской области приведет к незамедлительным ответным действиям со стороны Москвы, вплоть до применения ядерного оружия.
«Москву вывело из себя то, что спешно собранные военно-морские силы проводят крайне провокационные учения по отработке блокады и захвата Калининграда. Предупреждения Путина всегда серьезны. Стратегия ядерного сдерживания России гласит, что Москва имеет право применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Великобритания с союзниками ходит по тонкому льду», — резюмировали в материале.
Во время прямой линии в декабре прошлого года Владимир Путин, говоря об угрозах блокады Калининградской области, заявил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта.
В среду, 29 апреля, первый морской лорд (главком ВМС) Великобритании Гвин Дженкинс заявил, что Лондон вместе с союзниками из стран Северной Европы разрабатывает планы создания нового морского партнерства с целью противостояния России. Его предложение основывается на модели Сил Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF), действующих с 2014 года под командованием Соединенного Королевства.
Региональное оборонное объединение включает в себя 10 стран Северной Европы: Великобританию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию. По словам Дженкинса, объединение, которое во многом повторит структуру JEF, будет «дополнять» НАТО, обладая при этом способностью быстрее реагировать на кризисы.
