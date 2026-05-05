МИД РФ: Россия привержена идее избавления мира от ядерной угрозы

ООН, 5 мая. /ТАСС/. Россия неизменно привержена идее избавления международного сообщества от ядерной угрозы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
«Россия неизменно привержена идее избавления международного сообщества от ядерной угрозы в качестве конечной цели поступательного процесса ядерного разоружения», — сказал он, выступая на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
Сейчас отношения между ядерными государствами находятся в удручающем состоянии, отметили в российском дипведомстве.
«Сейчас отношения между ядерными государствами в удручающем состоянии. Опасения в связи обострением стратегических рисков и повышения уровня ядерной опасности вполне обоснованны», — сказал Белоусов.