Михаил Дегтярев и Андрей Бочаров побывали на Мамаевом кургане

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв посетил Волгоград с рабочим визитом. Из международного аэропорта Сталинград он направился на Мамаев курган.
Вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым на главной высоте России он отдал дань уважения защитникам Отечества, павшим в годы Сталинградской битвы.
Участники встречи возложили цветы к Вечному огню в зале Воинской Славы, к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова и к малой братской могиле. Михаил Дегтярёв оставил запись в книге почетных гостей: «Спасибо дедам и прадедам за Победу! Слава Народу-Победителю! Сохраним память о Подвиге вечно… “.
В ходе рабочего визита Министра спорта также планирует побывать в оборонно-спортивном лагере «Авангард», который расположен на территории центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе, и посетить ряд других объектов.
Ранее в пресс-службе администрации области сообщали, что 8 мая в оборонно-спортивном лагере «Авангард» стартует военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Также в этот день будет положено начало регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2026».