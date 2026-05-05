Учебный сбор теробороны начался в Гродненской области

Во время этого сбора, как пояснили в оборонном ведомстве, будут отработаны три блока. Это сам прием военнообязанных территориальных войск, их обеспечение с задействованием местной базы мобилизационного развертывания.
Второй блок — восстановление навыков командного состава, а третий — подготовка военнообязанных к выполнению задач теробороны.
Также будет отработка совместных действий с органами внутренних дел и добровольцами народного ополчения. Еще одно направление — защита личного состава и важных объектов от беспилотников.
Территориальные войска были учреждены в Беларуси в начале 2000-х годов. Фактически это подразделения запаса, которые мобилизуются или для учений, или в случае войны. Среди задач таких войск — охрана различных объектов, борьба с диверсионно-разведывательными группами противника и другое.