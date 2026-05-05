В посёлке Октябрьском открыли памятный знак «Рубеж Сталинградской доблести»

К дате открытия стелы в Октябрьском обновили центральную площадь и прилегающую к ней парковую зону.

Торжественная церемония открытия знака «Рубеж Сталинградской доблести» состоялась 5 мая в рабочем посёлке Октябрьский.

Почетное право открыть памятную стелу предоставили участнику спецоперации Сергею Фролову и участнице движения «Юнармия» Софье Стариковой.

Решение о присвоении райцентру почетного звания было принято год назад, накануне 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Так было отмечено мужество, стойкость и героизм жителей и красноармейцев во время Сталинградской битвы.

К дате открытия стелы в Октябрьском обновили центральную площадь и прилегающую к ней парковую зону. Здесь обустроили пешеходные зоны и установили сцену, возвели арт-объект «Кольцо», обновили ранее установленные памятные знаки и озеленили территорию, сообщают в региональном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

1 мая глава Волгоградской области Андрей Бочаров вручил грамоты о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» еще двум населенным пунктам — рабочим поселкам Иловля и Чернышковский.

Ранее сообщалось, что памятная стела открыта в рабочем поселке Светлый Яр.