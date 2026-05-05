Старостин: нижегородские компании сегодня имеют все возможности для расширения присутствия на рынке республики Сербской

Делегация Нижегородской области во главе с заместителем председателя правительства региона Дмитрием Старостиным посетила с рабочим визитом республику Сербскую (Босния и Герцеговина). Основной целью поездки стало развитие торгово-экономической, технологической и гуманитарной кооперации.
«Все направления взаимодействия с республикой Сербской органично интегрированы в работу совместной рабочей группы, созданной в прошлом году. Этот формат уже доказал свою эффективность как практический инструмент реализации договоренностей. Сегодня мы видим реальные результаты: в марте было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования, прорабатываются проекты по локализации производств. Нижегородские компании сегодня имеют все возможности для расширения присутствия на рынке республики Сербской. Мы, в свою очередь, готовы делиться контактами, поддерживать и сопровождать на всех этапах реализации», — рассказал Дмитрий Старостин.
Центральным пунктом программы визита стала встреча с премьер-министром республики Сербской Саво Миничем. Также прошли переговоры с министром здравоохранения республики Сербской Аленом Шараничем, министром энергетики и горного дела республики Сербской Петаром Джокичем, министром экономики и предпринимательства республики Сербской Раденко Бубичем, руководством министерства науки и технологий, также с директором Агентства информационных и коммуникационных технологий республики Сербской Драженом Вишничем.
Стороны обсудили развитие торговых отношений, инновационную деятельность и взаимодействие в агропромышленном комплексе. Ключевой темой переговоров стала кооперация в фармацевтике: поставки медицинских препаратов, локализация производства медицинских изделий, стажировки врачей, кооперация с ПИМУ.
Отдельно обсуждалось развитие ИТ-направления. С учетом активного развития отрасли рассматривалась возможность сотрудничества с ИТ-кампусом «НЕЙМАРК», в том числе создание совместной лаборатории с участием сербских компаний для проведения исследований и обучения студентов.
Внимание в ходе визита также было уделено гуманитарному направлению. На встрече с руководством отделения Императорского православного палестинского общества в республике Сербской, которое является одним из крупнейших в мире, обсудили совместные проекты и роль православия как фактора, объединяющего Россию и республику Сербскую. В ходе переговоров поднимались вопросы развития туристической отрасли, в том числе паломнического туризма, с учетом глубоких православных связей между регионами.
Также, при содействии организации, делегация посетила строящийся русско-сербский храм Преображения Господня в память Николая II и его семьи.
«Для региона принципиально важно укреплять гуманитарные и духовные связи. Республику Сербскую и Нижегородскую область объединяют теплые отношения, общая историческая память и стремление к развитию контактов, особенно между молодежью наших стран», — подчеркнул Дмитрий Старостин.
