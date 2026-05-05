В случае, если политика США на российском или украинском направлении не будет соответствовать интересам Европы, кто-то из ведущих европейских политиков должен будет начать взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.
Говоря о возможности возобновления контактов с Россией, он сказал: «Очевидно, это зависит от того, соответствует ли нынешняя политика США в отношении России или Украины интересам Европы или нет. Если ответ, возможно, нет, то, вероятно, приближается момент, когда один из европейских лидеров должен будет в согласованном формате вступить в контакт с президентом Путиным. Эта дискуссия идет между европейскими лидерами уже два года».
29 апреля в интервью ERR Стубб назвал возвращение к контактам с Россией неминуемым. По его словам, открытие каналов коммуникации с Москвой — лишь вопрос времени. «Но еще более важный вопрос — кто это сделает и с каким мандатом», — добавил он, отметив, что, с его точки зрения, это нужно делать коллективно.
В свою очередь, глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что возврата к обычному ведению дел («business as usual») с Россией не будет даже после окончания военной операции на Украине. «В следующие месяцы министры иностранных дел на Кипре продолжат обсуждать наш подход к России и как наилучшим образом защитить интересы нашей безопасности», — сообщила Каллас.
Россия никогда не отказывалась от развития и восстановления отношений с Европой, говорил президент Владимир Путин, подчеркивая, что кризис в отношениях произошел «не по нашей вине». «Сам европейский кризис произошел по вине прежней американской администрации и ряда ведущих европейских стран. Это они поддержали госпереворот на Украине, который затем и стал причиной всей цепочки трагических событий», — заявил он в конце марта.