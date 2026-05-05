Трамп: Иран знает, от каких мер отказаться во избежание нарушения перемирия

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что Иран знает, каких действий не стоит предпринимать во избежание нарушения режима прекращения огня.
«Они знают, что делать и чего не делать», — заявил американский лидер журналистам, отвечая на вопрос о том, какие действия со стороны Ирана США восприняли бы как нарушение режима прекращения огня.
При этом, по версии главы Белого дома, иранские вооруженные силы применяют в Ормузском проливе быстроходные катера с малокалиберным оружием, «стреляющим горохом». «У них больше не осталось кораблей, их флот сейчас состоит из этих маленьких катеров», — утверждал он.
Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, невзирая на американскую военную операцию в Ормузском проливе. Как информировал портал Axios, лидер США может распорядиться о возобновлении военной операции против Ирана на этой неделе.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера проинформировало, что военные вертолеты США потопили шесть малых иранских катеров в Ормузском проливе. В свою очередь иранская гостелерадиокомпания, ссылаясь на высокопоставленного военного, опровергла данное утверждение, указав, что ни одно плавсредство ВМС Ирана не было потоплено США 4 мая.