Министра спорта России Дегтярева впечатлил волгоградский «Юный ястреб»

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил Михаилу Дегтяреву планы дальнейшего развития «Юного ястреба». Напомним, что в настоящее время здесь продолжается возведение закрытого тира, углубленного командного пункта, центра для обучения «Гонкам дронов» и других объектов. Центр уже стал объектом для проведения мероприятий федерального уровня. К примеру, именно здесь несколько лет подряд проходит всероссийский финал игры «Зарница 2.0». В целом участниками смен уже стали более 30 тысяч детей из разных регионов страны. в 2025—2026 годах пополнился учебными классами по снайпингу для высокоточной стрельбы по мелким мишеням, по полевой VR-медицине, применению подводных дронов; симулятором операции на СВО при штурме Суджи в марте 2025 года; форум-центром.