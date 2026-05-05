МИД России выразил Японии озабоченность из-за военной помощи Киеву

Ранее в МИД Японии заявили, что Токио не будет экспортировать оружие на Украину. Это решение сохраняется, несмотря на недавние изменения в законодательстве. В посольстве Японии в Москве пояснили — между Токио и Киевом нет соответствующего соглашения. Вопрос поставок вооружений в целом не рассматривается.