МИД России выразил Японии озабоченность из-за военной помощи Киеву

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с японским парламентарием Мунэо Судзуки выразил обеспокоенность военной помощью Токио Киеву. По данным российского МИД, Галузин также подчеркнул, что такая политика вредит отношениям между Москвой и Токио.

«До японского законодателя была доведена обеспокоенность вырисовывающейся линией Токио на военно-техническое содействие киевскому режиму, подчеркнута контрпродуктивность такой политики для перспектив отношений между Россией и Японией», — проинформировали в российском дипведомстве.

Ранее в МИД Японии заявили, что Токио не будет экспортировать оружие на Украину. Это решение сохраняется, несмотря на недавние изменения в законодательстве. В посольстве Японии в Москве пояснили — между Токио и Киевом нет соответствующего соглашения. Вопрос поставок вооружений в целом не рассматривается.

