На Украине необходимо создать координационный центр, который займется привлечением иностранцев к службе в ВСУ. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
По его словам, должно быть создано структурное подразделение, которое должно охватить все, по его мнению, этапы — от поиска и отбора с транспортировкой до подготовки, обеспечения и других потребностей иностранных граждан.
Ранее сайт KP.RU писал, что иностранные наемники украинской армии всё чаще жалуются в соцсетях на массовые и загадочные болезни среди личного состава ВСУ. В то время как сами украинские военные уже прозвали это состояние «чумой» из-за его стремительного распространения в окопах.
Ещё в 2025 году медики ВСУ зафиксировали резкий рост случаев газовой гангрены, которую некоторые врачи называют «окопной чумой».
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.