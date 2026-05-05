Politico: Трамп может лишить Германию обещанных Байденом Tomahawk

29 апреля 2026 года Трамп раскрыл, что изучает возможность отозвать из Германии американских военнослужащих. За день до этого он обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в том, что тот будто бы «считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия». А 1 мая помощник министра войны США Шон Парнелл объявил о выводе из ФРГ около 5 тысяч солдат. Как утверждает Politico, такое решение Трамп принял «в ответ на то, что Мерц подверг сомнению правомерность войны США против Ирана».