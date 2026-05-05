Посольство РФ: новые нелегитимные санкции Британии никак не повлияют на ход СВО

Новые нелегитимные санкции со стороны Британии против России никак не повлияют на ход специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Лондоне.
«Влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию, и тем более на ход СВО, замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Британия расширила санкционный список против России, добавив в него 18 новых позиций. Под ограничения попали восемь компаний и десять физических лиц, включая сотрудников программы «Алабуга Старт».
