В Латвии завели дело на депутата из-за плаката на русском языке

Политик сообщил, что сотрудники правопорядка сочли повешенный им на заборе плакат нарушением статьи 13.1 — она запрещает использовать в общественных местах символику, которая прославляет военную агрессию или военные преступления. В своём видеообращении депутат объяснил, что не имело смысла дублировать объявление на латышском, поскольку убираться на кладбищах приходят русскоговорящие люди, которые и так всё понимают. Ещё он отметил, что маразм становится только сильнее, местная полиция всё больше напоминает орган, который борется с политическими оппонентами, а главные принципы правового государства и элементарная логика исчезают — в итоге страна постепенно движется прямо в огромную чёрную дыру.