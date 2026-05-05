Дональд Трамп: папа римский подвергает католиков опасности

Дональд Трамп снова подверг критике позицию папы римского Льва XIV по вопросу войны с Ираном. Вечером 4 апреля в интервью известному радиоведущему Хью Хьюиту президент США заявил: «Папа римский предпочитает говорить, что в наличии у Ирана ядерного оружия нет ничего страшного. Я не думаю, что это хорошо… Я думаю, что таким образом он (папа римский.— “Ъ”) подвергает опасности много католиков и других людей».

При этом Лев XIV никогда не заявлял, что наличие у Ирана ядерной программы приемлемо. Понтифик неоднократно призывал к миру, свободному от всех ядерных вооружений. Папа римский критиковал войну США против Ирана, заявляя, что она «ничего не решает», и призывал к переговорам.

Новая критика Трампа в адрес главы католической церкви прозвучала накануне намеченного на 7−8 мая визита госсекретаря США Марко Рубио в Италию. Одна из главных целей визита — попытка устранить проблемы в отношениях с Римом и Ватиканом. Они серьезно ухудшились из-за публичной перепалки между Дональдом Трампом и папой римским по поводу американской операции в Иране. Лев XIV назвал неприемлемыми угрозы президента Дональда Трампа устроить Ирану «гибель цивилизации». В ответ Трамп назвал понтифика «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики».

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше