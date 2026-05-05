Дональд Трамп: папа римский подвергает католиков опасности

Дональд Трамп снова подверг критике позицию папы римского Льва XIV по вопросу войны с Ираном. Вечером 4 апреля в интервью известному радиоведущему Хью Хьюиту президент США заявил: «Папа римский предпочитает говорить, что в наличии у Ирана ядерного оружия нет ничего страшного. Я не думаю, что это хорошо… Я думаю, что таким образом он (папа римский.— “Ъ”) подвергает опасности много католиков и других людей».