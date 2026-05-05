Для воспитанников «Юного ястреба» и «Авангарда» открыли современный бассейн

Новое сооружение уже принимает первых посетителей. В год его смогут посетить почти две тысячи человек.

Воспитанники центра «Юный ястреб» и базирующегося на этой площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард» теперь могут пользоваться современным 25-метровым бассейном. На его открытии присутствовали министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв и губернатор Андрей Бочаров.

«Я под впечатлением: это очень хороший проект. И самое главное здесь — забота о подрастающем поколении», — подчеркнул министр.

Гость также отметил, что опыт региона заслуживает того, чтобы распространять его на всю страну — кроме спорта в центре уделяется внимание военно-технической подготовке и патриотической составляющей.

«Подход очень правильный: Андрей Иванович по-хозяйски стянул сюда возможные программы. Мы будем и дальше поддерживать развитие уникального центра “Юный ястреб”», — заверил Михаил Дегтярёв.

Новое сооружение уже принимает первых посетителей. В год его смогут посетить почти две тысячи человек. Занятия будут проводиться по плаванию, водному поло, синхронному плаванию. Также посетителям будут доступны аэробные и силовые тренировки.

Ранее инновационная площадка пополнилась учебными классами по снайпингу для высокоточной стрельбы по мелким мишеням, по полевой VR-медицине, применению подводных дронов. В центре также имеется симулятор операции на СВО при штурме Суджи в марте 2025 года.

Продолжается строительство закрытого тира и углубленного командного пункта, центра для обучения «Гонкам дронов» и других объектов. Ранее сообщалось, что 8 мая на базе центра стартует игра «Зарница 2.0».