Лавров и Рубио созвонились и «сверили часы»

Последний раз Сергей Лавров и Марко Рубио созванивались 20 октября. Тогда президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин планировали провести встречу в Будапеште, однако она не состоялась. В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали по телефону 29 апреля. В разговоре господин Путин выразил готовность объявить перемирие в конфликте с Украиной ко Дню Победы.