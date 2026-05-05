Президент Румынии срочно вылетел из Армении из-за отставки правительства

Румынский президент заявил, что планы по участию страны в европейской программе SAFE (Security Action for Europe) и национальном плане восстановления и устойчивости (PNRR) остаются неизменными. «Напоминаю, что на прошлой неделе парламент проголосовал за инвестиции в размере 9 млрд в SAFE», — напомнил Никушор Дан.