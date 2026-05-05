Лавров обсудил с Рубио российско-американские отношения

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора сказал своему коллеге из США Дональду Трампу о том, что готов объявить перемирие в зоне специальной военной операции на Украине в период Дня Победы. Позже Министерство обороны России сообщило, что в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.