Лавров обсудил с Рубио российско-американские отношения

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с руководителем Государственного департамента США Марко Рубио. Они обсудили отношения Москвы и Вашингтона на текущем этапе. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
— Беседа носила конструктивный и деловой характер, — передает официальный сайт министерства.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора сказал своему коллеге из США Дональду Трампу о том, что готов объявить перемирие в зоне специальной военной операции на Украине в период Дня Победы. Позже Министерство обороны России сообщило, что в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины», который начнется в полночь с 5 на 6 мая. Он заявил о том, что человеческая жизнь «несравнимо более ценна, чем празднование какой-либо годовщины», в связи с чем решил пойти на временное прекращение огня.