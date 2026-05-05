ООН надеется на успешное перемирие между Россией и Украиной

Дюжаррик: ООН надеется на успешное осуществление перемирия между РФ и Украиной.

Источник: Reuters

ООН, 5 мая — РИА Новости. ООН приветствует объявленные РФ и Украиной режимы прекращения огня, надеется на их успешное осуществление, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.

«Мы приветствуем одностороннее прекращение огня, объявленное Украиной, которое должно начаться в ночь с 5 на 6 мая, а также прекращение огня, объявленное Российской Федерацией на 8 и 9 мая. Генеральный секретарь рассчитывает на успешное осуществление и вновь призывает к полному, немедленному, безусловному и долгосрочному прекращению огня, ведущему к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и всеми соответствующими резолюциями ООН», — сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
