Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посетит открытие Фестиваля российской культуры в Токио. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Швыдкой заявил ИС «Вести», что не поедет на Венецианскую биеннале, но поедет «на открытие нашего 21-го фестиваля в Токио».
РБК обратился за комментарием к Михаилу Швыдкому и его представителю.
Церемония открытия XXI Фестиваля российской культуры в Японии состоится 11 мая.
Ранее в разговоре с ТАСС Швыдкой отметил, что программа фестиваля будет «очень насыщенной». В ней заявлены выступления артистов Санкт-Петербургского Дома музыки, Государственного академического ансамбля народного танца Игоря Моисеева, Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и пианиста Дениса Мацуева.
«Это очень важный знак того, что российскую культуру никак нельзя отменить, потребность в русской культуре [в мире] ощутима», — подчеркнул Швыдкой.
5 мая в рамках 61-й Венецианской биеннале открылся российский павильон, он получил название «Дерево укоренено в небе» и призван продемонстрировать многонациональную Россию. Россия впервые участвует в биеннале с 2022 года, что вызвало критику со стороны властей ЕС и Украины. В частности, Брюссель отменил субсидии для выставки в размере €2 млн. Швыдкой назвал это недостойным шагом, политическим давлением и вмешательством во внутренние дела Италии.
