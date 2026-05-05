5 мая в рамках 61-й Венецианской биеннале открылся российский павильон, он получил название «Дерево укоренено в небе» и призван продемонстрировать многонациональную Россию. Россия впервые участвует в биеннале с 2022 года, что вызвало критику со стороны властей ЕС и Украины. В частности, Брюссель отменил субсидии для выставки в размере €2 млн. Швыдкой назвал это недостойным шагом, политическим давлением и вмешательством во внутренние дела Италии.