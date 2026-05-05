Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швыдкой посетит открытие Фестиваля российской культуры в Токио

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посетит открытие Фестиваля российской культуры в Токио.

Источник: РБК

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посетит открытие Фестиваля российской культуры в Токио. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Швыдкой заявил ИС «Вести», что не поедет на Венецианскую биеннале, но поедет «на открытие нашего 21-го фестиваля в Токио».

РБК обратился за комментарием к Михаилу Швыдкому и его представителю.

Церемония открытия XXI Фестиваля российской культуры в Японии состоится 11 мая.

Ранее в разговоре с ТАСС Швыдкой отметил, что программа фестиваля будет «очень насыщенной». В ней заявлены выступления артистов Санкт-Петербургского Дома музыки, Государственного академического ансамбля народного танца Игоря Моисеева, Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и пианиста Дениса Мацуева.

«Это очень важный знак того, что российскую культуру никак нельзя отменить, потребность в русской культуре [в мире] ощутима», — подчеркнул Швыдкой.

5 мая в рамках 61-й Венецианской биеннале открылся российский павильон, он получил название «Дерево укоренено в небе» и призван продемонстрировать многонациональную Россию. Россия впервые участвует в биеннале с 2022 года, что вызвало критику со стороны властей ЕС и Украины. В частности, Брюссель отменил субсидии для выставки в размере €2 млн. Швыдкой назвал это недостойным шагом, политическим давлением и вмешательством во внутренние дела Италии.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».