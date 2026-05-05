МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Армении, вручил ноту и заявил решительный протест

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного Армении Артура Саргсяна, вручил ноту и заявил решительный протест. Причина — недружественные действия армянской стороны.
Речь идет о высказываниях спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна, назвавшего Беларусь несамостоятельным государством. Ранее МИД республики уже прокомментировал слова политика. Внешнеполитическое ведомство Беларуси назвало их предвыборным популизмом и отчаянной попыткой отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
Ранее премьер-министр Беларуси Александр Турчин объявил о скорой встрече президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Тем временем президент Беларуси провел большое совещание с Совмином по судьбе и поддержке двух предприятий и целой отрасли.
Еще глава республики сказал, что его настораживает в работе правительства.
А здесь о том, что в Беларуси вступили в силу новые санитарные нормы: ликвидация последствий аварий в подъезде за 1−3 дня, мытье мусороприемных камер каждый месяц, чистота во дворах и правила для кошек.