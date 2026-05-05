Маск сделал репост цитаты из романа Достоевского

Миллиардер Илон Маск сделал репост публикации в X с цитатой из романа «Неточка Незванова» Федора Достоевского.
Пост опубликовал пользователь Zarathustra.
«Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда», — говорится в посте.
В этом отрывке, утверждает автор поста, Достоевский еще 150 лет назад описал суть «современного активиста-прогрессиста, движущегося вниз по социальной лестнице».
Ранее Маск рассказывал, что любит произведения Достоевского. В ноябре 2024 года миллиардер ответил словом «правда» на пост в X, автор которого утверждал, что некоторые книги по психологии «и близко не стоят» к приложенному им отрывку из романа Достоевского «Братья Карамазовы».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».