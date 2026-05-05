Мерц подтвердил готовность Германии участвовать в разблокировке Ормуза

Мерц: Германия готова участвовать в разблокировке Ормузского пролива.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил готовность Германии участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, в том числе с помощью военных средств.

«При наличии соответствующих условий Германия готова принять участие в обеспечении свободы морских путей, в том числе и с помощью военных средств», — заявил Мерц по итогам встречи в Берлине с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Вслед за этим он подтвердил отправку в Средиземное море первого немецкого корабля, который впоследствии может быть передислоцирован в Ормузский пролив.

«Первый немецкий корабль уже направляется в восточную часть Средиземного моря», — сказал Мерц.

Он также вновь выступил за усиление санкционного давления на Иран в случае его отказа разблокировать Ормузский пролив.

«Наш общий призыв заключается в том, что Иран должен сесть за стол переговоров, он должен перестать тянуть время, он не должен больше держать в заложниках регион и весь мир», — сказал Мерц.

Среди других требований к Ирану канцлер ФРГ назвал отказ страны от военной ядерной программы и прекращение боевых действий в ближневосточном регионе. Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.

Телерадиокомпания NDR сообщила в понедельник, что минный тральщик ВМС ФРГ Fulda покинул базу в Киле на севере Германии и направился в Средиземное море, откуда он позднее может быть передислоцирован в Ормузский пролив для участия в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства.

Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
