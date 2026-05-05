«Ходят по тонкому льду»: В Китае раскрыли сигнал Путина Западу из-за Калининграда

Китайское издание Sohu сообщает, что попытка Великобритании сформировать военно-морской блок из северных европейских стран, направленный против России, может спровоцировать ответные меры со стороны Москвы. По информации издания, Лондон планирует использовать Объединённые экспедиционные силы (ОЭС) десяти стран Северной Европы для создания альянса, который будет противостоять России. Отмечается, что США не войдут в эту группировку.