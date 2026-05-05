В рамках учений стран ОЭС отрабатываются сценарии, связанные с блокадой и захватом Калининграда. Автор статьи напоминает о предупреждении президента России Владимира Путина о том, что любая попытка блокады Калининградской области вызовет немедленную реакцию Москвы, вплоть до применения ядерного оружия.
Издание подчёркивает, что подобные учения вызывают недовольство Москвы, а предупреждения российского президента воспринимаются как серьезные. В статье также упоминается, что российская доктрина ядерного сдерживания допускает применение ядерного оружия в случае угрозы государственности, и действия Великобритании с союзниками оцениваются как рискованные.
«Предупреждения Путина всегда серьёзны. Стратегия ядерного сдерживания России гласит, что Москва имеет право применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Великобритания с союзниками ходит по тонкому льду», — резюмировали в материале.
Напомним, ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что НАТО отрабатывают блокаду Калининграда. По его словам, на учениях силы альянса отрабатывают сценарии, при которых Балтийское море могут фактически перекрыть для российских судов, а Калининградскую область — изолировать.
