Новые санкции Британии не повлияют на ход СВО, заверили в посольстве России

«Сегодня Лондон объявил об очередном наборе нелегитимных санкционных мер против нашей страны. Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию, и тем более на ход СВО, замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей», — заявили в посольстве.
В российской дипмиссии также раскритиковали британскую поддержку Киева. Там считают, что за такую помощь расплачивается население Украины.
«В отличие от тех, кто присосался к кровавым грантам и кредитам, простые жители страны не способны откупиться от силовиков-людоловов и попадают в результате насильственной мобилизации в кровавую мясорубку ВСУ. Именно они и являются настоящим “пушечным мясом”, — заявили в дипмиссии.
Напомним, ранее Великобритания ввела очередной пакет ограничений против России. В санкционные списки включили 10 физических лиц и 8 организаций. В частности, под ограничения попали сотрудники программы «Алабуга Старт». Также санкции затронули ряд компаний и граждан России, Белоруссии и Франции. Связанные с «Алабуга Старт» меры коснулись шести человек и одной организации. Отдельно Лондон ввёл ограничения ещё против 12 лиц и пяти организаций.
