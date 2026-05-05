Что дал Армении первый саммит с Евросоюзом

На саммите неоднократно упоминали Партнерскую миссию, которую Евросоюз направил в Армению в связи с предстоящими в июне выборами, — EU Partnership Mission in Armenia (EUPM Armenia). Срок ее действия — два года, задача — на экспертном уровне поддерживать Армению «в борьбе с такими многоуровневыми угрозами, как иностранное манипулирование информацией и вмешательство, кибератаки и незаконные финансовые потоки». «Для нас важно защитить свободу армянского народа выбирать свою собственную судьбу. Вы можете рассчитывать на нас, чтобы вместе пройти этот путь и вместе прокладывать путь к нашей общей судьбе», — заявил, характеризую работу миссии, Антониу Кошта 5 мая. Пашинян ответил, что республика, как и многие страны ЕС, сталкивается с дезинформацией и языком вражды в соцсетях и СМИ. «Мы сегодня сталкиваемся с этой проблемой и, конечно, надеемся, что и здесь Европейский союз окажет нам поддержку в плане обмена опытом. Мы ожидаем большего доступа к тем инструментам и их содержанию, которые уже внедрены в Европейском союзе, чтобы применять их в Республике Армения», — сказал он.