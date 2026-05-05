Что дал Армении первый саммит с Евросоюзом

5 мая в Ереване завершилась серия встреч руководства Армении с лидерами европейских стран. За два дня прошли следующие мероприятия: саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоялся 4 мая и в котором участвовали представители 27 участниц Евросоюза и еще 21 страна, от Великобритании и Украины до Азербайджана и Турции; саммит Армения — Евросоюз, который проходил 4−5 мая и на котором ЕС представляли председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а Армению — премьер-министр республики Никол Пашинян; наконец, государственный визит президента Франции Эмманюэля Макрона — глава Пятой республики прибыл в Армению 3 мая и участвовал в мероприятиях ЕПС, собственно, сам визит состоялся 5 мая.
Через месяц в Армении пройдут парламентские выборы, их итоги определят, кто будет премьер-министром республики в следующие пять лет. В ЦИК Армении поданы заявки на участие от 19 политических сил. По данным исследовательской компании MPG (армянское подразделение Gallup International Association) на 30 апреля, лидирует правящая партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» — у нее 26,7%, далее идут блок «Сильная Армения» — 14,1% и оппозиционный блок «Армения» — 8,2%.
Предвыборная кампания в республике проходит напряженно и сопровождается инцидентами при общении представителей властей с населением, недовольным в том числе политикой кабинета в отношении Армянской апостольской церкви.
Каковы итоги саммита Армении и Евросоюза.
Саммит Армении и Евросоюза проходил впервые. Его главным итогом стала совместная декларация из 44 пунктов; в ней прошедший форум назван «исторической вехой в углублении отношений» между Ереваном и Брюсселем.
В декларации изложены согласованные позиции сторон по ряду вопросов, среди них: поддержка укрепления мира между Арменией и Азербайджаном и нормализация отношений Армении с Турцией; обеспокоенность по поводу «продолжающейся войны» на Украине и поддержка всех усилий по достижению мира. ЕС подтвердил «свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ» — армянской позиции на этот счет в декларации нет. В документе содержится лишь общий призыв к деэскалации, сдержанности и защите гражданского населения и инфраструктуры в контексте «последних событий на Ближнем Востоке».
В документе также упомянут План устойчивости и роста Армении (Resilience and Growth Plan), который Евросоюз принял в 2024 году, чтобы поддерживать реформы в республике и предоставлять ей техническую и финансовую помощь. Он рассчитан до 2027 года, его бюджет — €270 млн. ЕС также рассчитывает, что в рамках проекта Global Gateway (стратегия союза по инвестициям в инфраструктуру и устойчивые связи, общий фонд — €300 млрд) инвестиции в Армению достигнут €2,5 млрд.
Остальные пункты декларации посвящены проблемам энергетики и связанности, визовой либерализации, расширению сотрудничества Армении с такими европейскими структурами, как правоохранительное агентство Europol, юридическое подразделение Eurojust и пограничная служба Frontex, а также сотрудничеству в сферах обороны и безопасности. Евросоюз, в частности, приветствовал, что политика Армении все больше приходит в соответствие с общей внешней политикой и политикой в области безопасности ЕС.
Стороны приняли и другие документы — в частности, Совместное заявление о партнерстве по взаимосвязанности между Арменией и Евросоюзом. В нем они «признали стратегическое значение» трех сфер — транспорта, энергетики и цифровых технологий. Сотрудничество на этих направлениях предполагает интеграцию Армении в региональные транспортные сети — в частности, в Транскаспийский транспортный маршрут, поддержку усилий республики на пути энергетической диверсификации и укрепление ее электроэнергетической сети, а также взаимную интеграцию цифровых систем и включение Армении в европейскую цифровую экономику.
Глава делегации Евросоюза в Армении Василис Марагос также передал министру внутренних дел республики Арпине Саргсян, которая курирует переговоры о визовой либерализации с ЕС, отчет Еврокомиссии о прогрессе на этом пути. Еврокомиссия положительно оценила проделанную Ереваном работу. Что касается таких сфер, как обеспечение безопасности проездных документов, включая биометрию, управление ситуацией на границе, миграция, предоставление убежища, то республика «находится на продвинутой стадии выполнения»; относительно обеспечения общественного порядка и безопасности, основополагающих прав зафиксирован определенный прогресс.
На саммите неоднократно упоминали Партнерскую миссию, которую Евросоюз направил в Армению в связи с предстоящими в июне выборами, — EU Partnership Mission in Armenia (EUPM Armenia). Срок ее действия — два года, задача — на экспертном уровне поддерживать Армению «в борьбе с такими многоуровневыми угрозами, как иностранное манипулирование информацией и вмешательство, кибератаки и незаконные финансовые потоки». «Для нас важно защитить свободу армянского народа выбирать свою собственную судьбу. Вы можете рассчитывать на нас, чтобы вместе пройти этот путь и вместе прокладывать путь к нашей общей судьбе», — заявил, характеризую работу миссии, Антониу Кошта 5 мая. Пашинян ответил, что республика, как и многие страны ЕС, сталкивается с дезинформацией и языком вражды в соцсетях и СМИ. «Мы сегодня сталкиваемся с этой проблемой и, конечно, надеемся, что и здесь Европейский союз окажет нам поддержку в плане обмена опытом. Мы ожидаем большего доступа к тем инструментам и их содержанию, которые уже внедрены в Европейском союзе, чтобы применять их в Республике Армения», — сказал он.
Как развивались отношения Еревана и Брюсселя.
Руководство Армении с марта 2024 года говорит о планах сделать страну членом Евросоюза; в апреле 2025-го в республике был принят закон, где это стремление зафиксировано. Его текст состоит из одного предложения: «Республика Армения, стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». В декларации по итогам саммита говорится, что Брюссель «признает европейские устремления армянского народа», которые закреплены в принятом в Армении законе. Ранее в ЕС на него публично не реагировали.
Сегодня в основе отношений Армении и Евросоюза лежит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement — CEPA); оно было подписано в 1996 году в Люксембурге и вступило в силу в 1999-м. С 2004 года Армения участвует в Европейской политике соседства (European Neighbourhood Policy — ENP) — программе сотрудничества ЕС с другими странами, которая должна содействовать стабильности и безопасности в регионах к югу и востоку от союза. У нее три ключевых направления: экономическое развитие для стабилизации, безопасность, свободная миграция и мобильность.
В 2009 году в рамках ENP Евросоюз запустил программу «Восточное партнерство», чтобы укрепить отношения с шестью республиками бывшего СССР: кроме Армении в ней участвуют Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина; до 2022-го — Белоруссия. Ереван и Брюссель обсуждали заключение соглашения об ассоциации, которое облегчило бы стране доступ к европейскому рынку, но после того как в 2015 году Армения вступила в ЕАЭС, договор об ассоциации стал невозможен. В 2017-м Брюссель и Ереван подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement — CEPA) — оно вступило в силу в 2021 году. В 2024 году партнеры начали переговоры о безвизовом режиме.
Чем завершились остальные политические мероприятия.
За день до саммита Армения — ЕС в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества. Этот формат был запущен по инициативе Макрона в 2022 году. Сообщество проводит саммиты два раза в год, на них приглашают лидеров более чем 40 государств, среди которых Азербайджан, Армения, Британия, Грузия, Молдавия, Турция и Украина. Эти встречи не предполагают итоговых деклараций, а служат скорее площадкой для обмена мнениями. «Армения продолжает проактивно содействовать созданию платформ расширенной взаимосвязанности в более широком регионе. Данный саммит подтверждает, что Европейское политическое сообщество — это не только площадка для диалога, но и платформа для укрепления доверия и реализации более скоординированных и перспективных европейских повесток» — так подвел итоги саммита ЕПС Пашинян.
Что касается армяно-французских переговоров, то у Пашиняна и Макрона состоялась серия встреч на полях форумов, а 5 мая они подписали декларацию о стратегическом партнерстве (ее текст пока не опубликован). В январе 2025 года аналогичное соглашение Армения заключила с США.