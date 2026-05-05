Временному поверенному в делах Армении в Минске заявлен протест из-за Еревана

В Минске жёстко отреагировали на слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о статусе «губернии». Симонян в телеэфире заявил, что Армения не позволит превратить себя в «губернию» России и не пойдёт по пути Белоруссии. В белорусском МИД его высказывания назвали недружественными и резко раскритиковали позицию армянского политика. В ведомстве подчеркнули, что чётко разделяют простой армянский народ и его «недальновидных представителей власти».