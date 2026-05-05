Временному поверенному в делах Армении в Минске заявлен протест из-за Еревана

Временного поверенного в делах Армении в Минске Артура Саргсяна вызвали в МИД Белоруссии, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Источник: Life.ru

«Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны», — говорится в сообщении.

Поводом стали заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна. В интервью общественному телевидению он заявил, что Россия якобы пытается провести политическую операцию по смене власти в Армении. При этом Симонян сравнил ситуацию в республике с Белоруссией и сказал, что та, по его словам, «управляется» из России.

В Минске жёстко отреагировали на слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о статусе «губернии». Симонян в телеэфире заявил, что Армения не позволит превратить себя в «губернию» России и не пойдёт по пути Белоруссии. В белорусском МИД его высказывания назвали недружественными и резко раскритиковали позицию армянского политика. В ведомстве подчеркнули, что чётко разделяют простой армянский народ и его «недальновидных представителей власти».

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
