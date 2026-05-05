Может ли уйти в отставку Фридрих Мерц: политолог дал ответ

По мнению политолога Владимира Оленченко, канцлер Германии Фридрих Мерц не собирается добровольно покидать свой пост, несмотря на низкие рейтинги. Специалист считает немецкого политика очень цепким человеком, который продолжит бороться за кресло главы государства. Об этом Оленченко рассказал в беседе с Lenta.ru.
Политолог отметил, что лично хотел бы увидеть отставку Мерца, но ожидает, что тот будет держаться за власть. Оленченко рассказал, что видел сюжет по немецкому телевидению, где ведущий сам задал вопрос о рейтинге политика и тут же ответил, что он якобы составляет ноль процентов. Журналист добавил в эфире, что даже члены семьи не ставят канцлеру плюс в рейтингах.
Обсуждая возможность досрочных выборов в Германии, эксперт пояснил, что необходимы определенные юридические процедуры. Для этого президент должен распустить парламент или же парламентарии должны выразить вотум недоверия правящей коалиции.
При этом политику Мерца иронично одобрили в Госдуме. Спикер Вячеслав Володин заявил, что канцлер Германии за короткое время свёл на нет результаты многолетнего развития страны. Его слова приводит Life.ru.