Может ли уйти в отставку Фридрих Мерц: политолог дал ответ

Политолог отметил, что лично хотел бы увидеть отставку Мерца, но ожидает, что тот будет держаться за власть. Оленченко рассказал, что видел сюжет по немецкому телевидению, где ведущий сам задал вопрос о рейтинге политика и тут же ответил, что он якобы составляет ноль процентов. Журналист добавил в эфире, что даже члены семьи не ставят канцлеру плюс в рейтингах.