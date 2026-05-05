Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив

По его сведениям, теперь суда, намеревающиеся пройти Ормузский пролив, «после уведомления иранских властей должны получить от них электронное сообщение с информацией о правилах передвижения через пролив». Приняв новые правила иранской стороны, суда получают транзитное разрешение на проход через Ормузский пролив.
Отмечается, что подобные разрешения будут выдаваться «новым органом власти».
