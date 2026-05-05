Axios узнал, что США предупредили Иран об операции в Ормузском проливе

При этом иранское агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу армии Исламской Республики сообщало, что ВМС страны атаковали американские военные корабли при входе в пролив. Центральное командование США (CENTCOM) опровергло информацию о поражении американских кораблей. Однако позже CBS News со ссылкой на представителей Минобороны США сообщил, что под иранский обстрел попали два эсминца США в Ормузском проливе — USS Truxtun и USS Mason.