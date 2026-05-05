Axios узнал, что США предупредили Иран об операции в Ормузском проливе

Высокопоставленный американский чиновник в конце прошлой недели проинформировал Тегеран о готовящейся США операции «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе и предостерег от вмешательства, сообщает Axios со ссылкой на чиновника США и источника.
Предупреждение Ирану было сделано в тот же вечер, когда Трамп опубликовал свое заявление об операции в Thruth Social. Как пишет издание, личное сообщение Ирану от США свидетельствует о стремлении Белого дома снизить риск эскалации. При этом, несмотря на предупреждение, иранцы совершили серию атак на корабли ВМС США, торговые суда и ОАЭ.
Ряд американских и израильских чиновников допустили, что при сохранении дипломатического тупика президент США Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении боевых действий уже на этой неделе, передает Axios.
Трамп объявил операцию «Проект Свобода» на днях. «Перемещение судов просто предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого — они являются жертвами обстоятельств», — написал он в Thruth Social. Республиканец предупредил, что с попытками воспрепятствовать реализации плана США «придется бороться силой».
Позже президент США предупредил Тегеран, что его вмешательство в операцию США закончится тем, что Иран «будет стерт с лица Земли». Центральное командование США (CENTCOM) отчитался об уничтожении шести иранских катеров, пытавшихся помешать проводке коммерческих судов. Иран потерю своих катеров опроверг.
При этом иранское агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу армии Исламской Республики сообщало, что ВМС страны атаковали американские военные корабли при входе в пролив. Центральное командование США (CENTCOM) опровергло информацию о поражении американских кораблей. Однако позже CBS News со ссылкой на представителей Минобороны США сообщил, что под иранский обстрел попали два эсминца США в Ормузском проливе — USS Truxtun и USS Mason.
Глава Пентагона Пит Хегсет, однако, заявил, что, несмотря на боестолкновение, режим перемирия «не окончен», а операция «Проект Свобода» носит временный характер.
