Посольство России назвало «враждебным шагом» новые санкции Британии

В посольстве России назвали новый пакет санкций Великобритании «враждебным шагом» и подчеркнули, что именно Лондон раздувает конфликт, являясь донором военной помощи Украине.
«Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию и тем более на ход СВО замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
5 мая Великобритания расширила санкции против России на 18 пунктов, рестрикции затронули граждан России, Белоруссии и Франции, а также организации в том числе из Камеруна, Китая и Таиланда.
Одно из последних крупных расширений санкций против России британские власти осуществили в конце февраля — в годовщину начала военной операции на Украине. Среди попавших под санкции оказались в том числе «Транснефть», 40 судов и девять российских банков.
Москва считает санкции западных стран неэффективными и незаконными.
