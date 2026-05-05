Косачев также связал нынешний курс Еревана с событиями 2017−2018 годов. По его словам, премьер-министр Никол Пашинян и его движение «ЕЛК!» («Выход!») появились в армянской политике отнюдь не «с улицы» и уже тогда имели при себе «четкие инструкции», которые сейчас реализуются «в полный рост, цинично, двурушно». Сенатор напомнил, что во время присоединения Армении к Таможенному союзу противников интеграции насчитывалось примерно 5% населения, однако их интересы обслуживали 350 организаций, финансировавшихся Западом на $150 млн. Сторонников же этого шага поддерживало «от силы 10 организаций».