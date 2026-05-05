Российский сенатор Константин Косачев заявил о «предательстве» со стороны армянских властей, назвав сложившуюся ситуацию «очень важным опытом» для Москвы. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале вице-спикера Совета Федерации.
По оценке парламентария, саммит Европейского политического сообщества, прошедший в Ереване 4−5 мая, стал «русофобской сходкой». Косачев отметил, что число антироссийских политиков, собравшихся на «священной» для РФ земле, давно не собиралось за пределами Евросоюза. Реальной целью мероприятия, считает сенатор, является ускорение интеграции республики в евроатлантические структуры и осложнение отношений с Москвой. Произошедшее он назвал «циничным трюком», который ранее использовали в Прибалтике, Молдавии и на Украине.
Косачев также связал нынешний курс Еревана с событиями 2017−2018 годов. По его словам, премьер-министр Никол Пашинян и его движение «ЕЛК!» («Выход!») появились в армянской политике отнюдь не «с улицы» и уже тогда имели при себе «четкие инструкции», которые сейчас реализуются «в полный рост, цинично, двурушно». Сенатор напомнил, что во время присоединения Армении к Таможенному союзу противников интеграции насчитывалось примерно 5% населения, однако их интересы обслуживали 350 организаций, финансировавшихся Западом на $150 млн. Сторонников же этого шага поддерживало «от силы 10 организаций».
Если прозападные силы закрепятся на парламентских выборах, намеченных в республике на 7 июня, деградация отношений России и Армении может принять необратимый характер, предупредил Косачев, пригрозив Еревану «провальным будущим а-ля Прибалтика, Молдова и Украина». Сенатор подчеркнул, что «никто Армению в Евросоюзе не ждет», назвав привлекательность евроинтеграции «мошенничеством Брюсселя».
Ранее, 5 мая, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Армения больше не находится под влиянием России, а Европа должна взять на себя обязательства по поддержке этого курса. В тот же день в Сети появилось видео, на котором Пашинян аккомпанировал Макрону на барабанах, а президент Армении Ваагн Хачатурян во время неформального ужина исполнил партию на пианино. Глава французского государства также был удостоен ордена Славы, а армянские лидеры получили Большой крест ордена Почетного легиона.
