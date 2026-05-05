Трамп предложил Китаю отправить танкеры в США вместо Персидского залива

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США предложили Китаю перенаправить их нефтяные танкеры к Соединенным Штатам вместо стран Персидского залива. Такое заявление Трамп сделал, отвечая на вопрос журналиста во время брифинга в Белом доме.
«Они получают около 60% своей нефти из Ормузского пролива. Он (председатель КНР Си Цзиньпинь — РБК.) вел себя очень уважительно. Китай не бросал нам вызов. Мы предложили отправить эти суда в США. Я выступил с предложением отправить ваши суда в Техас, Луизиану и на Аляску, которая совсем рядом с ними», — заявил Трамп.
Он подчеркнул, что на встрече с Си у него будет одна тема для обсуждения — война США с Ираном.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина должна состояться в Пекине 14 и 15 мая. Американского президента в его визите будет сопровождать первая леди — Меланья Трамп. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что после поездки Трампа в Китай с ответным визитом в США приедет Си вместе со своего супругой Пэн Лиюань.
Недавно, 2 мая, Китай ввел запрет на исполнение американских санкций, введенных против пяти нефтеперерабатывающих предприятий, которые занимались покупкой и переработкой иранской нефти. Пекин посчитал санкнции незаконными и постановил, что их соблюдение не должно исполняться.
Китай получил от Ирана не менее 11 млн барр. сырой нефти после начала военной операции США, сообщал телеканал CNBC в начале марта. Вся эта иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Ормузский пролив. Тем не менее Пекин продолжает оставаться крупнейшем импортером нефти, транспортируемой через Ормузский пролив. На Китай, по данным за первый квартал прошлого года, приходилось до 5,35 млн баррелей сырой нефти в сутки.
