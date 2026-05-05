В Белгороде и области при атаках БПЛА пострадали трое взрослых и ребенок

В результате украинских атак на Белгород и область ранения получили четыре человека, включая 14-летнюю девочку, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РБК

Всего ударам подверглись шесть муниципалитетов региона. При атаке беспилотника в Белгороде баротравмы получили трое мужчин. Им оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В районе села Дмитриевка Шебекинского округа в результате детонации дрона рядом с группой детей пострадала 14-летняя девочка. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой.

В Шебекинском, Белгородском и Грайворонском округах при налете были повреждены дома. Кроме того, в регионе при атаках беспилотников и обстрелах были повреждены машины, линия электропередачи, оборудование коммерческого объекта, а также нанесен ущерб сельхозпредприятиям.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области при атаке дрона погиб тракторист. Незадолго до этого губернатор заявил, что при атаке беспилотника в городе Шебекино погибла женщина. По словам Гладкова, она скончалась на месте до прибытия бригады скорой.

