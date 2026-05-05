Средства ПВО сбили 93 дрона ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Дежурные средства ПВО за семь часов перехватили и уничтожили 93 дрона ВСУ, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Украинские беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в небе над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Республик Адыгея и Крым, Московским регионом.
Дроны также уничтожили над акваториями Азовского и Черных морей.
Все ликвидированные воздушные цели относились к БПЛА самолетного типа.
Уничтожение дронов ВСУ осуществлялось в период с 14:00 мск до 21:00 мск.