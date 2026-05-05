Посольство РФ назвало новый пакет санкций Великобритании враждебным шагом

Посольство России в Великобритании охарактеризовало очередной пакет санкций Лондона в отношении Москвы как враждебный шаг. Об этом сообщили представители дипломатического представительства.

— Сегодня Лондон объявил об очередном наборе нелегитимных санкционных мер против нашей страны. Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию и тем более на ход СВО замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей, — сообщили дипломаты.

В представительстве также отметили формулировку британцев, касающуюся якобы использования российской стороной «пушечного мяса», привлекаемого из других стран. В посольстве напомнили, что именно Лондон разжигает конфликт на Украине, поставляя Киеву деньги и вооружение. В результате население Украины расплачивается жизнями наиболее уязвимых слоев населения.

Российские дипломаты подчеркнули, что, в отличие от тех, кто извлекает выгоду из «кровавых грантов и кредитов», простые граждане страны «не способны откупиться от силовиков-людоловов» и становятся жертвами насильственной мобилизации, попадая в «кровавую мясорубку» украинской армии.

Также российские дипломаты указали на то, что многие украинские коррупционеры давно осели в Лондоне и передвигаются по британской столице на роскошных автомобилях, приобретенных за счет местных налогоплательщиков, передает ТАСС.

22 апреля Евросоюз и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении 600 миллионов евро Украине. Эти средства направят в секторы, которые обладают «важнейшим значением» для экономики и повседневной жизни Украины: автодороги, железные дороги, электросети, а также энергоэффективность жилых домов и общественной инфраструктуры.

В тот же день послы ЕС утвердили кредит на сумму 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет антироссийских санкций. Финансирование Киеву одобрили после снятия вето Венгрии и Словакии. При этом Еврокомиссия исключила из 20-го пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти.

