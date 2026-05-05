СГБ Грузии сообщила о задержании высокопоставленного шпиона

Первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе на брифинге 5 мая сообщил о задержании высокопоставленного чиновника, работавшего на иностранную разведку, информирует РИА Новости.
По данным СГБ, задержанный, являющийся гражданином Грузии, занимал руководящий пост в одном из государственных ведомств. Используя служебное положение, он на систематической основе собирал секретные сведения. Как установило следствие, мужчина передавал их представителю иностранной спецслужбы.
Встречи кураторов и агента проходили в условиях строгой конспирации. Для планирования контактов использовалась зашифрованная двусторонняя связь, локации выбирались с соблюдением заранее оговоренных условий. Передача данных осуществлялась как при личных контактах, так и через электронные устройства, сообщил Маградзе.
В переданных материалах, по версии следствия, содержались сведения о политико-экономических процессах в стране, ситуации в силовых структурах и подразделениях безопасности, а также данные об этнических и религиозных меньшинствах. Отмечается, что чиновник действовал из корыстных побуждений, получая за свою деятельность материальное вознаграждение.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части первой статьи 314 Уголовного кодекса Грузии. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.
Тем временем грузинский телеканал «Рустави 2» сообщает, что задержанным является начальник одного из управлений следственной службы Министерства финансов Георгий Удзилаури. По данным телекомпании, он подозревается в шпионаже в пользу одного из европейских государств. Ранее Удзилаури занимал должность руководителя службы по связям с общественностью в группе Cartu, принадлежащей основателю правящей партии Бидзине Иванишвили.
