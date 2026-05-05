Турция представила собственную гиперзвуковую ракету с дальностью 6 тысяч км

Ракета способна развивать скорость от 9 до 25 Махов и приводится в движение четырьмя двигателями. В качестве топлива используется тетраксид диазота, а боевая часть может нести до трёх тонн взрывчатого вещества. Министр обороны Турции Яшар Гюлер в своём выступлении подчеркнул, что данное оружие не имеет аналогов и является мощным сдерживающим фактором. Глава ведомства добавил, что в случае необходимости страна применит его незамедлительно, без каких-либо раздумий.