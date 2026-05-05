ЕС переплатил 30 млрд евро из-за иранского конфликта — еврокомиссар

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что мир столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом за всю историю. Соответствующее заявление он сделал 5 мая на брифинге в Брюсселе, пишет «Страна.ua».

Причиной кризиса Йоргенсен назвал военный конфликт США и Израиля против Ирана, который привел к фактической парализации судоходства через Ормузский пролив. До эскалации через эту транспортную артерию проходило порядка 20% мирового объема нефтепродуктов и газа.

По данным еврокомиссара, только за март-апрель дополнительные расходы стран Евросоюза на импорт энергоносителей превысили €30 млрд. При этом увеличения объемов поставок не произошло. В зоне особого риска — авиационная отрасль, ЕС готовится к возможному дефициту авиатоплива.

Даже в случае немедленного прекращения боевых действий для стабилизации ситуации на рынке могут потребоваться годы, подчеркнул Йоргенсен. Брюссель уже наращивает стратегические резервы и прорабатывает сценарии чрезвычайного распределения энергоресурсов.

Ранее схожую оценку ситуации дал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он также предрек миру крупнейший энергетический кризис в истории и заявил, что Евросоюз и Великобританию в мае накроет «цунами» кризисных явлений — топливного, удобрительного, сельскохозяйственного, гелиевого и промышленного характера.

По оценкам Йоргенсена, Ормузский пролив остается заблокированным, а объектам энергоснабжения в странах Персидского залива нанесен серьезный ущерб. Вернуться к прежним объемам добычи газа в регионе, по мнению еврокомиссара, удастся не раньше чем через несколько лет.

