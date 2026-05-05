ЕС переплатил 30 млрд евро из-за иранского конфликта — еврокомиссар

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что мир столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом за всю историю. Соответствующее заявление он сделал 5 мая на брифинге в Брюсселе, пишет «Страна.ua».
Причиной кризиса Йоргенсен назвал военный конфликт США и Израиля против Ирана, который привел к фактической парализации судоходства через Ормузский пролив. До эскалации через эту транспортную артерию проходило порядка 20% мирового объема нефтепродуктов и газа.
Даже в случае немедленного прекращения боевых действий для стабилизации ситуации на рынке могут потребоваться годы, подчеркнул Йоргенсен. Брюссель уже наращивает стратегические резервы и прорабатывает сценарии чрезвычайного распределения энергоресурсов.
Ранее схожую оценку ситуации дал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он также предрек миру крупнейший энергетический кризис в истории и заявил, что Евросоюз и Великобританию в мае накроет «цунами» кризисных явлений — топливного, удобрительного, сельскохозяйственного, гелиевого и промышленного характера.
По оценкам Йоргенсена, Ормузский пролив остается заблокированным, а объектам энергоснабжения в странах Персидского залива нанесен серьезный ущерб. Вернуться к прежним объемам добычи газа в регионе, по мнению еврокомиссара, удастся не раньше чем через несколько лет.
Читайте также: В Торжке Дмитрий Медведев высмеял фейки о «закопанных баллонах».
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.