Новое правительство Болгарии сформируют 8 мая

В конце апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Победу одержала партия «Прогрессивная Болгария» бывшего президента страны Румена Радева. В парламенте ее будут представлять 144 из 240 депутатов. Господин Радев занимал пост президента Болгарии с января 2017 года и до нынешних выборов. Политик призывал не оказывать военную помощь Украине, не поддержал санкции против России и был против вступления Болгарии в еврозону.