Рубио назвал оборонительной операцию США в Ормузском проливе

«Это не наступательная операция. Это оборонительная операция. Ее смысл очень прост: мы не стреляем, пока не стреляют по нам. Мы их не атакуем. Но если атакуют нас, если атакуют корабли, на это следует отвечать», — утверждал Рубио. При этом госсекретарь США апеллировал к международному праву, заявив, что «ни одна страна не имеет права устанавливать контроль над международными водами». «А Иран занимается именно этим», — утверждал Рубио.