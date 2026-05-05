Рубио назвал оборонительной операцию США в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио утверждает, что операция США в Ормузском проливе является оборонительной, а не наступательной. Такую версию он изложил на брифинге для журналистов в Белом доме.

Источник: AP 2024

«Это не наступательная операция. Это оборонительная операция. Ее смысл очень прост: мы не стреляем, пока не стреляют по нам. Мы их не атакуем. Но если атакуют нас, если атакуют корабли, на это следует отвечать», — утверждал Рубио. При этом госсекретарь США апеллировал к международному праву, заявив, что «ни одна страна не имеет права устанавливать контроль над международными водами». «А Иран занимается именно этим», — утверждал Рубио.

