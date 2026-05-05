Турция представила свою первую гиперзвуковую межконтинентальную ракету

На авиакосмической выставке SAHA EXPO 2026 в Стамбуле показали первую турецкую гиперзвуковую межконтинентальную ракету Yıldırımhan, способную преодолевать до 6 тыс. км.
Ракета развивает скорость от 9 до 25 Махов благодаря четырём двигателям на тетраоксиде азота. По словам турецких чиновников, новая МБР способна изменить глобальный баланс сил.
В ближайшее время планируются испытания и тестовые пуски.
Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что страна рассчитывает использовать вооружение только в целях сдерживания.
«Если нам придётся применить его, никто не должен сомневаться — мы сделаем это без колебаний, но эффективно», — сказал он.
Кроме ракеты Yıldırımhan на выставке также были представлены и другие реактивные боеприпасы разного назначения, крылатые ракеты, беспилотники, стрелковое оружие, а также ряд силовых установок для самолетов и наземной техники.
