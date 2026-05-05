Турция представила свою первую гиперзвуковую межконтинентальную ракету

Турция показала гиперзвуковую межконтинентальную ракету Yıldırımhan с дальностью 6 тыс. км.

Источник: Аргументы и факты

На авиакосмической выставке SAHA EXPO 2026 в Стамбуле показали первую турецкую гиперзвуковую межконтинентальную ракету Yıldırımhan, способную преодолевать до 6 тыс. км.

Ракета развивает скорость от 9 до 25 Махов благодаря четырём двигателям на тетраоксиде азота. По словам турецких чиновников, новая МБР способна изменить глобальный баланс сил.

В ближайшее время планируются испытания и тестовые пуски.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что страна рассчитывает использовать вооружение только в целях сдерживания.

«Если нам придётся применить его, никто не должен сомневаться — мы сделаем это без колебаний, но эффективно», — сказал он.

Кроме ракеты Yıldırımhan на выставке также были представлены и другие реактивные боеприпасы разного назначения, крылатые ракеты, беспилотники, стрелковое оружие, а также ряд силовых установок для самолетов и наземной техники.

Ранее сообщалось, что Китай завершил испытания новой корабельной системы противовоздушной обороны для перехвата БПЛА.

