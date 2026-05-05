«Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми

Для «Единой России» поддержка семьи — стратегическое направление, а также одна из первоочередных национальных целей развития, которые своим указом определил глава государства, отметил председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании четвертого отчетно-программного форума партии «Есть результат!» (18+). Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».
По его словам, в новой Народной программе «Единой России» должны найти отражение социальные обязательства по поддержке семей — это важнейший приоритет работы партии с бюджетом страны, подчеркнул он.
Войдут в документ и инициативы по поддержке многодетных семей — по предложению партии в законодательстве уже закреплен статус многодетной семьи, напомнил председатель партии.
«Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тысяч рублей из бюджета на погашение ипотеки», — сказал Дмитрий Медведев.
В том числе важно создавать семейные блоки в студенческих общежитиях, подчеркнул председатель партии, напомнив, что по инициативе «Единой России» с прошлого года закреплен статус «студенческой семьи» — для них формируются отдельные меры поддержки как на федеральном уровне, так и в регионах.
«Нужно, чтобы в студенческих семьях с детьми действовал особый график учебы. Уже сейчас в вузах страны создано несколько сотен комнат матери и ребенка, практически во многих вузах. Эту сеть надо расширять», — заявил он.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что с 2020 года в стране сформирована целостная модель помощи, которая позволила кратно увеличить охват семей мерами поддержки. Работает механизм социального контракта, который сочетает финансовую помощь с возможностями для трудоустройства и развития собственного дела, сообщила зампред правительства.
Она считает, что частью новой Народной программы «Единой России» должна стать реализация корпоративного семейного стандарта.
«Продолжаем работу по продвижению многодетности, как основной и новой общественной нормы, и постепенному увеличению числа регионов, которые предоставляют меры социальной поддержки многодетным без критерия нуждаемости», — сказала Татьяна Голикова.
Участники круглого стола «Крепкая семья — сильная Россия» в ходе отчетно-программного форума предложили новые меры поддержки семей с детьми: это внедрение для многодетных семей принцип «единого окна» на «Госуслугах», для регионов с низкой рождаемостью, особенно для арктических территорий, предлагается разработать дополнительные меры поддержки вторых, третьих и последующих детей, в частности выделение земельных участков.
Кроме того, необходимо открыть при женских консультациях центры подготовки к родам, где будущим родителям расскажут о беременности, родах и льготах, а также учредить специальную премию для бизнеса, отмечая компании с наиболее полезными и работающими программами помощи семьям.
Еще одна инициатива касается мер поддержки, которые выдает государство в виде натуральной помощи: школьная форма, кроватки, детские коляски, продуктовые наборы, рюкзаки. Их предложили закупать только у российских производителей. При этом товары должны быть хорошего качества.
Отдельным пунктом идет добровольная сертификация для нянь. Предполагается, что при желании специалист сможет пройти сертификацию, после чего его внесут в специальный реестр.
По итогам круглого стола «Молодая семья — фундамент будущего» в Народную программу «Единой России» предложили включить меры по комплексному развитию инфраструктуры для поддержки молодых семей.
Для молодых семей необходимо создавать такие условия, чтобы им было проще решиться на рождение ребенка еще в студенчестве, подчеркнул руководитель реготделения и Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.
«В молодом возрасте больше сил и энергии, которые можно тратить на ребенка. Чем раньше появится первенец, тем больше шансов, что в семье будут еще дети», — сказал он.
Участники круглого стола предложили оборудовать в университетах комнаты матери и ребенка — пространства с пеленальным столиком, креслом для кормления, раковиной. А также группы кратковременного пребывания, куда можно оставить малыша на пару часов, пока родители на лекции. В новых корпусах и кампусах — закладывать это заранее, на этапе проекта.
Вторая инициатива касается внедрения программы послеродовой реабилитации — как физической, так и психологической, чтобы каждая молодая мама знала: она не одна, ей помогут, поддержат.
Третье предложение — запуск школы молодых отцов.
«Тема семьи, наверное, одна из самых популярных (среди поступивших в новую Народную программу — прим. ред.). Много обращений касается поддержки семей с детьми, особенно многодетных. Это значит, что наши люди хотят создавать семьи и рожать детей, это очень важно для будущего страны. Задача “Единой России” — сформировать условия, при которых эти планы будут реализованы. Наша Народная программа рассчитана, прежде всего, на конкретную помощь гражданам», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Инициативы проработают и передадут Экспертному совету «Единой России».
Одним из лидеров по реализации новых мер поддержки семей с детьми в рамках Народной программы стала Нижегородская область. С июля 2025 года в регионе действует родительский основной доход — комплексная выплата до 1 миллиона рублей на каждого ребенка с учетом федеральных и региональных средств. Уже выдано 9 тысяч свидетельств, а количество многодетных семей превысило 36,5 тысячи.
Дополнительно молодые семьи при рождении третьего ребенка получают 300 тысяч рублей. Студенткам выплачивают 100 тысяч за раннюю постановку на учет по беременности. Также выдают сертификат на 20 тысяч рублей на покупку вещей для новорожденного. Жилищный сертификат для многодетных семей (взамен земельного участка) увеличен с 470 до 600 тысяч рублей. Статус многодетной семьи теперь закреплен бессрочно. Эти меры — прямой отклик на запросы жителей и работающая система, которую люди просили включить в Народную программу.
«Родительский основной доход — это реальная помощь, которую семьи получили именно тогда, когда она была нужнее всего. Мы видим, что люди ждали такой системной поддержки. Количество многодетных семей растет, и это лучший показатель того, что меры востребованы. Главное, что у нас получилось, — создать систему, а не отдельные выплаты. От поддержки при рождении до жилищного сертификата, от выплат на каждого ребенка до бессрочного статуса многодетной семьи. Люди перестали бояться рожать третьего, четвертого. Регион пошел вперед. Будем сохранять этот темп, потому что семьи — это и есть сама Россия», — подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.
Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.
Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в ее работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.
Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.
«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.