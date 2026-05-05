Иран отверг атаки на ОАЭ и пригрозил «сокрушительным ответом» на удары

Минобороны ОАЭ заявило, что 4 мая было перехвачено 12 иранских баллистических ракет, три крылатые ракеты и четыре беспилотника. В иранской армии это опровергли.

Источник: РБК

Иран пригрозил «сокрушительным ответом» в случае каких-либо действий со стороны ОАЭ, об этом заявил представитель центрального штаба иранской армии «Хатам аль-Анбия», его слова приводит Mehr.

Он назвал Объединенные Арабские Эмираты «одной из главных баз США и сионистов, врагов исламского мира и основной причиной нестабильности в регионе, а также местом размещения значительной части их вооруженных сил и техники».

«Мы предупреждаем, что если с территории ОАЭ будут предприняты какие-либо действия против иранских островов, портов и побережья нашей страны, мы дадим сокрушительный ответ», — сказал представитель центрального штаба.

Он также утверждает, что иранские вооруженные силы в последние несколько дней не проводили никаких ракетных атак или атак беспилотников на Эмираты.

Минобороны ОАЭ заявило в X, что 4 мая было перехвачено 12 баллистических ракет, три крылатые ракеты и четыре беспилотника, запущенных из Ирана, три человека получили ранения. 5 мая ведомство также сообщило об отражении атаки ракет и дронов.

У нефтеперерабатывающего комплекса в эмирате Фуджейра возник пожар после атаки дрона, сообщили в пресс-службе правительства эмирата накануне. В Дубае и Шардже объявляли ракетную опасность.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше