Иран отверг атаки на ОАЭ и пригрозил «сокрушительным ответом» на удары

Он назвал Объединенные Арабские Эмираты «одной из главных баз США и сионистов, врагов исламского мира и основной причиной нестабильности в регионе, а также местом размещения значительной части их вооруженных сил и техники».
«Мы предупреждаем, что если с территории ОАЭ будут предприняты какие-либо действия против иранских островов, портов и побережья нашей страны, мы дадим сокрушительный ответ», — сказал представитель центрального штаба.
Он также утверждает, что иранские вооруженные силы в последние несколько дней не проводили никаких ракетных атак или атак беспилотников на Эмираты.
Минобороны ОАЭ заявило в X, что 4 мая было перехвачено 12 баллистических ракет, три крылатые ракеты и четыре беспилотника, запущенных из Ирана, три человека получили ранения. 5 мая ведомство также сообщило об отражении атаки ракет и дронов.
У нефтеперерабатывающего комплекса в эмирате Фуджейра возник пожар после атаки дрона, сообщили в пресс-службе правительства эмирата накануне. В Дубае и Шардже объявляли ракетную опасность.
