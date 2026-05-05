Евросоюз выбирает Никола Пашиняна

В Ереване проходит саммит «Армения — ЕС», ставший, по словам французского президента Эмманюэля Макрона, чем-то вроде поощрения Армении за отход от исторически дружеских связей с Россией. Понятно, что де-факто «европейские ястребы» превращают Закавказье в зону противостояния с Москвой, заодно делают ставку и на вовлечение Еревана в антииранские акции.

Их сверхзадачей остаются попытки взять под контроль маршруты энергетических поставок и альтернативные сухопутным торговые пути. Впрочем, не в последнюю очередь цель такого евродесанта — поддержать премьера Никола Пашиняна. Гражданам страны предлагают за сдачу прежних исторических и политических ориентиров некие европейские «морковки», вплоть до приема Армении в Евросоюз. Но выборы близко, а осуществление раздаваемых ныне армянам обещаний скрыто в тумане. А потому похмелье может быть очень тяжелым.

Пашиняна в ходе его недавнего визита в Москву предупредили, что попытка усидеть на двух стульях чревата для мужского здоровья. И деятельное сближение с ЕС и НАТО мало совместимо с членством в ОДКБ и Евразийском союзе. Только по предварительным подсчетам, разрыв экономических связей с Россией и утрата привилегий от членства в ЕАЭС может уменьшить ВВП Армении на 25 процентов. К слову, спикер парламента Армении уже грозил выходом из ОДКБ и ЕАЭС, если мы повысим цены на газ. Может, стоит проверить?

