Евросоюз выбирает Никола Пашиняна

Пашиняна в ходе его недавнего визита в Москву предупредили, что попытка усидеть на двух стульях чревата для мужского здоровья. И деятельное сближение с ЕС и НАТО мало совместимо с членством в ОДКБ и Евразийском союзе. Только по предварительным подсчетам, разрыв экономических связей с Россией и утрата привилегий от членства в ЕАЭС может уменьшить ВВП Армении на 25 процентов. К слову, спикер парламента Армении уже грозил выходом из ОДКБ и ЕАЭС, если мы повысим цены на газ. Может, стоит проверить?