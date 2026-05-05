Иран изменил правила транзита через Ормузский пролив

Иран разработал и внедрил новую систему транзита судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил телеканал Press TV. Теперь суда будут получать электронное письмо с информацией о правилах транзита.

«В рамках новой системы все суда, намеревающиеся пройти через пролив, будут получать электронное письмо с официального адреса (…), в котором будут изложены правила и нормы прохода», — передает Press TV. По его информации, чтобы получить разрешение на судоходство в проливе, суда должны будут «скорректировать операции» в соответствии с требованиями из письма.

Иран заблокировал Ормузский пролив после начала операции США и Израиля против республики. 4 мая США начали операцию «Проект Свобода», чтобы вывести из морского коридора заблокированные там мирные коммерческие суда. При этом иранские и американские СМИ сообщают, что Иран атакует военные корабли США при их попытке зайти в пролив.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «В Ормузе назревает шторм».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше