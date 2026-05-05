Министр обороны Финляндии осудил нарушение воздушного пространства дронами ВСУ

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступил с резким осуждением вторжения украинских беспилотников в воздушное пространство страны. Как сообщает Yle, инцидент произошёл в воскресенье утром, 3 мая, над акваторией Финского залива.

Источник: Life.ru

Хяккянен подчеркнул, что подобные действия недопустимы, и потребовал от Киева впредь планировать свои операции таким образом, чтобы риск отклонения траектории полёта дронов был сведён к минимуму.

По словам министра, он был незамедлительно проинформирован о случившемся. Для контроля обстановки в воздух были подняты истребители Hornet и армейские вертолёты ВВС Финляндии. В районе происшествия также ввели временные ограничения на полёты. В Вооружённых силах Финляндии пояснили, что перехватывать или сбивать дроны не стали, так как они находились слишком близко к границе с Россией.

Хяккянсен отдельно отметил, что использование воздушного пространства Финляндии для проведения подобных операций категорически запрещено. Он добавил, что финская сторона предельно чётко донесла до украинского руководства: даже случайное вторжение в результате халатности является абсолютно неприемлемым.

Напомним, ранее неоднократно фиксировались случаи появления БПЛА непосредственно над Финляндией и в её воздушном пространстве. Так, например, погранохрана страны заметила неопознанный беспилотник в своём воздушном пространстве 3 мая. Военно-воздушные силы обнаружили БПЛА, который летел в районе Виролахти, недалеко от границы с Россией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

